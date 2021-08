Cidades Nova versão da variante Gamma, mais contagiosa, é detectada em Goiás Chamada de Gamma Plus, a alteração genética dessa variante está em uma parte do vírus que responde pela velocidade com que ele entra nas células do corpo infectado

Uma nova variante do Sars-Cov-2 derivada da variante Gamma foi detectada em amostras de diversas cidades de Goiás por pesquisadores da Universidade Federal de Goiás, em pareceria com a Pontifícia Universidade Católica de Goiás e Instituto Federal de Goiás. Denominada Gamma Plus, a variante preocupa porque possui uma maior capacidade de contágio, assim como na variante D...