Cidades Nova variante do coronavírus é detectada em Goiás A linhagem foi identificada em um paciente de Ceres, que já tinha sido diagnosticado anteriormente com outra variante da doença

Atualizada às 8h20. Uma nova variante do coronavírus (Sars-CoV-2) foi detectada em Goiás. A cepa denominada P2 foi identificada em um paciente de Ceres, no Vale do São Patrício, em Goiás. Ele já tinha sido diagnosticado anteriormente com outra variante da doença. A informação foi confirmada pelo secretário de Estado de Saúde, Ismael Alexandrino. Em entrevista ao Bom ...