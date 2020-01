Cidades Nova unidade de semiaberto deverá ser construída dentro de Complexo Prisional de Aparecida Com prazo prestes a vencer, Estado ganha mais um ano para cumprir acordo e promete nova unidade até outubro. Presídio atual foi palco de motim em 2018

O novo prédio da Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto deve ser feito no interior do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, em área próxima à Central de Triagem, onde há galpões que devem ser aproveitados. A informação é do promotor Marcelo Celestino, que atua na área de Execução Penal e acompanha a situação. A informação foi repassada após reunião realiza...