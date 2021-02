Uma nova suspeita de simulação de aplicação de vacina contra a Covid-19 em um idoso é apurada pelo Ministério Público de Goiás (PM-GO). O caso aconteceu nesta quinta-feira (18) no posto de vacinação da Área 1 da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás), em Goiânia. Na tarde de ontem o filho do idoso e duas enfermeiras que estavam no momento da vacinação foram ouvidos.

Além disso, segundo o órgão, foi solicitação a manifestação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e da Vigilância Sanitária Municipal. De acordo com o MP, a promotora Marlene Nunes Freitas Bueno recomendou que os órgãos adotem providências para melhorar o fluxo e os procedimentos de vacinação. Isso para garantir a real aplicação do imunizante. Será investigado o motivo da profissional de saúde não ter aplicado à dose na primeira tentativa.

Em relação ao primeiro caso registrado em Goiânia, a apuração já está adiantada. O MP informou ainda que documentos estão sendo avaliados e está sendo aguardada a manifestação técnica do que ocorreu no momento da vacinação.