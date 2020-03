Os responsáveis pelos condomínios em Goiânia vêm adotando uma série de medidas seguindo orientações do Estado, a favor do isolamento social, para conter o novo coronavírus (Covid-19). As principais ações são as restrições do uso de áreas comuns e maior limpeza dos apartamentos ou casas. Mas não para por aí. Alguns também buscaram inovar a partir de estratégias solidárias com os vizinhos em meio a pandemia. (veja quadro)

É o caso do Residencial Amazon, localizado no Parque Amazônia, onde síndica Sarah Mendes criou uma rede de ajuda interna com profissionais da saúde, líderes religiosos e outros voluntários para ajudar os condôminos em meio a solidão e dificuldade de se manter no mesmo local durante o isolamento. A rede amiga dentro do condomínio traz vários grupos. Cada um fica a frente de uma determinada ação.

Um grupo de jovens fica a cargo de fazer compras para os idosos ou pessoas que se enquadram no gripo de risco. Outros são orientados a ligarem para ao menos para cinco vizinhos, no intuito de oferecer ajuda, que seja ao menos para uma conversa. “Tem muitas pessoas que vivem literalmente sozinhas. Alguém ligar seja por interfone ou telefone te perguntando se esta bem ajuda muito, conforta”, afirma. “Começamos a trabalhar não só a conscientização do problema, mas também a saúde psicológica, para isso criamos grupos de autoajuda, no qual cada um está trabalhando dentro da sua realidade”, relata Sarah.

A síndica conta ainda que todas as noites, ás 20 horas, cada um vai até sua sacada e lá fazem uma espécie de culto, mas sem definição de qualquer religião. Neste momento realizam orações e cantam. “Não há uma denominação para isso. Estamos apenas trabalhando a fé, amor e solidariedade”, destaca. Sarah afirma que o resultado tem sido positivo. “Muita gente tem ligado. Tínhamos pessoas deprimidas, inquietas. Está sendo um trabalho completo, não só seguindo recomendações da Secretaria de Saúde, mas indo além. Não estamos nos baseando só no problema, mas também em achar motivos para estreitarmos laços. Criar uma interação, mesmo que em meio ao caos”, frisa.

Interação

Falando em reuniões na varanda, no condomínio Residencial Serra Dourada, no Setor Oeste, a síndica Naira Andrija Alves de Souza, relata que as 20 horas no local também há reuniões dos condôminos. Cada um em seu apartamento. “Neste momento diariamente estamos levando a musicoterapia. Colocamos música na sacada para todos se socializarem mesmo que de longe”, destaca.

Outra ideia diferente adotada pelo condomínio foi pensar nas pessoas que passarão seus aniversários em quarentena. Para eles, a síndica conta que já estão com festas agendadas nas sacadas para os aniversariantes. “Assim vamos levando o nosso isolamento e tornando a rotina dos demais mais leve”, ressalta.

Além destas iniciativas, o local também adotou a ideia de usar os moradores jovens para formar um grupo e realizarem as compras de mantimentos e medicamentos para idosos e grupos de risco. Eles mandam a lista para o voluntário do dia, e tem dado certo”, afirma.

Quanto à limpeza, um dos zeladores do condomínio recebeu férias adiantadas, isso porque tem 62 anos. A síndica frisa que o funcionário foi afastado por ser do grupo de risco, mas que não houve qualquer prejuízo de salário.

Mais rigor

Pensando nos cuidados, no Residencial Palazzo di Italia, que se situa no setor Bueno, diversas medidas foram adotadas antes mesmo da maioria e tem previsão de durar por mais tempo que os demais. O síndico Bruno Fernandes de Sousa conta que antecipadamente aos decretos do governador realizados na semana passada, buscou medidas de prevenção com restrições aos espaços. Isto principalmente por conta dos inúmeros idosos no condômino e pessoas que também se enquadram no grupo de risco.

“Quis proibir visitas de diversos tipos e não foi muito aceito no início. Mas com o passar dos dias o vírus se tornou mais sério, então tomei medidas independentemente do que os moradores iam achar”, afirma. “Primeiro comprei vários dispensers e coloquei no térreo em todas as torres, comprei galões de álcool de 5 litros. Também fechei academia, brinquedoteca, salão de jogos, sauna e a área de lazer”, exemplifica. Ele conta que devido a localização do condomínio e o fluxo de moradores dos 308 apartamentos sentiu a necessidade de tomar tal atitude.

O síndico relata que também proibiu a entrada de terceiros e entrega delivery, ou seja, o morador tem que descer para pegar sua encomenda, e com um dispenser de álcool pra higienizar. “Fui um pouco além e coloquei essas medidas por 20 dias”, destaca. Ele conta ainda que usa as redes sociais constantemente para orientar os condôminos e já aqueles que se enquadram no grupo de risco o acompanhamento tem sido de perto. “Me coloquei à disposição e me coloquei para expor, pra que eles não se exponham”, afirma.

A coleta de lixo está sendo diária, segundo o síndico, e em cada andar para que ninguém saia de casa. Já em relação a limpeza, está sendo feita em elevadores e hall duas vezes ao dia com álcool e produtos para desinfetar. Desta forma ele conta que praticamente todos tem apoiado as medidas. Além disso, a movimentação que era grande no local já diminuiu 80% em comparação ao que era antes das ações de isolamento.

Orientações

No ultimo dia 18, o Sindicato dos Condomínios e Imobiliárias (Secovi) divulgou uma lista com recomendações aos síndicos e gestores de condomínios em Goiás por conta do novo coronavírus (Covid-19). As orientações vão de encontro com as medidas publicadas pelo governo do Estado e município, no qual pedem principalmente formas de evitar aglomerações e contato entre as pessoas neste período de pandemia.

O presidente da associação de síndicos de Goiânia, Luiz Bueno, conta que o diálogo entre os gestores dos condomínios tem sido constante. “O grupo que tem mais de 200 membros tem trocado informações sempre seguindo as recomendações do Estado. Todos disponibilizando álcool em gel em áreas estratégicas, com comunicados espalhados com as regras e buscando a prevenção”, destaca. Como resultado, os moradores já não mais circulam em sua grande maioria. “Se tornou difícil ver condômino descendo o elevador”, aponta.