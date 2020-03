Cidades Nova rotina nos condomínios Síndicos e moradores adotam medidas para restringir circulação de pessoas nos edifícios sem esquecer a importância de se socializar e ser solidário tanto com vizinhos como funcionários

Os responsáveis pelos condomínios em Goiânia vêm adotando uma série de medidas seguindo orientações do Estado, a favor do isolamento social, para conter o novo coronavírus (Covid-19). As principais ações são as restrições do uso de áreas comuns e maior limpeza dos apartamentos ou casas. Mas não para por aí. Alguns também buscaram inovar a partir de estratégias solidárias com ...