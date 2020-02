Cidades Nova represa comprometida Barragem localizada na Avenida Samambaia, na região norte de Goiânia, não suporta volume de água, que passa por cima da via. Defesa Civil pede bloqueio das pistas até solução

A Avenida Samambaia deve ficar interditada pelo menos até quinta-feira, dia 27, na altura da represa do córrego Samambaia, no setor Chácaras de Recreio Samambaia, na região norte de Goiânia. O motivo é o entupimento das estruturas vertedouras capazes de controlar o excesso de água acumulada no local. Desde as chuvas de domingo, a água tem passado por cima da avenida, que...