Cidades Nova remessa de doses dá fôlego à vacinação em Goiás Carregamento contém 69,8 mil unidades da Coronavac. Municípios já estavam com aplicação quase paralisada por conta dos baixos estoques da proteção contra o coronavírus

As 69,8 mil doses da Coronavac enviadas pelo Ministério da Saúde para Goiás nesta terça-feira (9) chegaram no Estado no momento em que os estoques dos municípios estavam no fim e as aplicações de doses quase paralisadas. A partir desta quarta-feira (10), serão distribuídas para as 18 Regionais da Saúde que vão enviar para as cidades goianas 34,9 mil doses destinadas para...