Nova perícia é realizada na casa de irmãos mortos por PMs em Trindade Ação é para localizar mais cartuchos, onde foi feita a abordagem policial

Atualizada às 11h05. Uma nova perícia é realizada na manhã desta quarta-feira (15) no quintal da casa dos irmãos Kalebe de Paula Araújo, de 19 anos, e Victor de Paula Araújo de 21, mortos no último dia 6 em uma ação registrada como confronto contra a Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO), no setor Maysa, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. ...