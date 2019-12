Cidades Nova obra na Região da 44 irrita comerciantes Interdição na Av. Oeste para a construção da rede de drenagem do Centro segue até domingo. Na Marginal Botafogo, bloqueio servirá como teste para as intervenções em janeiro

Uma das obras que faz parte do sistema de drenagem da Avenida Goiás, no Centro, tem afetado o trânsito da Região da Rua 44 na época do ano tradicionalmente mais movimentada no local, por conta das venda de fim de ano. A intervenção passa pela Avenida Oeste, atravessa a Rua 74 e encontra a Avenida Goiás. O secretário municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, Fernando...