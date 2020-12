Cidades Nova linhagem da Covid parece mais transmissível, mas não deve afetar vacinas, dizem especialistas Variantes de vírus são normais, mas formas de prevenção são as mesmas

A nova linhagem do novo coronavírus detectada na semana passada no Reino Unido –e que levou o premiê Boris Johnson a decretar lockdown em Londres no último dia 19 e mais de 40 países a suspenderem voos para o território britânico– é potencialmente mais transmissível que a versão atual. Os cuidados para prevenir a infecção, porém, não mudam, a ...