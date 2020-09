Cidades Nova investigação do MP-GO mira aplicação de doações pela Afipe Ministério Público quer saber se recursos destinados para a associação eram usados exclusivamente nas atividades previstas no estatuto

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) passou a investigar também na esfera cível a Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), presidida até o dia 21 de agosto pelo padre Robson de Oliveira Pereira, data em que foi deflagrada a Operação Vendilhões, na qual se apura as relações entre o padre, por meio da Afipe, e empresários e políticos de Trindade em uma série de...