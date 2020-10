Cidades Nova interdição na Avenida Goiás começa nesta quarta-feira (28) e segue por 50 dias Trecho está localizado entre avenidas Anhanguera e Paranaíba

Dando continuidade às obras do BRT em Goiânia, a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMT) interditou, na manhã desta quarta-feira (28), um novo trecho da Avenida Goiás, no Centro da capital. A previsão é de que as obras durem 50 dias e inicialmente o trânsito na Avenida Paranaíba não sofrerá alteração. O motorista que segue pela Rua 4, no ...