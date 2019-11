Cidades Nova gestão do Iphan em Goiás prevê ação em Ouro Fino Superintendência do Iphan em Goiás aponta restauração das ruínas do arraial histórico como prioridade para 2020. Há projetos também para a região central de Goiânia

O projeto de restauração das ruínas do Arraial de Ouro Fino, localizado a 10 quilômetros da GO-070, entre as cidades de Itaberaí e Goiás, será a prioridade da superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em Goiás. A nova gestão, em que o superintendente Allyson Cabral assumiu há cerca de um mês em meio a uma polêmica por se tratar d...