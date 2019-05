Cidades Nova etapa do Mais Médicos oferece 115 vagas para Goiás; veja os municípios Com mais de 2 mil vagas em todo o País, fase prioriza cidades com altos índices de vulnerabilidade social. Novos profissionais devem começar a atuar a partir de junho; veja como se inscrever

A nova etapa do Programa Mais Médicos, lançada nesta segunda-feira (13) no Diário Oficial da União (DOU), oferece 2.037 vagas para profissionais em 790 municípios com altos índices de vulnerabilidade, sendo 115 vagas para 64 municípios de Goiás. No Estado, a maior beneficiada foi a cidade de Aparecida de Goiânia, que conta com 13 vagas disponíveis (Confira a lista ao final ...