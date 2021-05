Cidades Nova espécie de planta medicinal é descoberta no Cerrado de Goiás A planta possui propriedades muito utilizadas na medicina e pode ser usada contra câncer e aids. Ela é semelhante a outras conhecidas como pimentinha-do-mato

Em Niquelândia, no Norte de Goiás, uma nova espécie de planta foi descoberta durante a realização de um inventário da flora e da vegetação de uma reserva particular. A planta, que ganhou o nome científico Erythroxylum niquelandense é morfologicamente semelhante a outras do mesmo gênero que são popularmente conhecidas como pimentinha-do-mato. Mais que uma nova descoberta...