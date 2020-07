Cidades Nova espécie de anfíbio, encontrada em Palmeiras de Goiás, é batizada em homenagem a Cora Coralina Exemplares da espécie Pseudopaludicola coracoralinae, localizadas em meio a milharal goiano, como no 'Poema do Milho', foi um dos motivos para homenagear a poetisa

Quando o tempo muda, a saúva revoa e um trovão surdo, tropeiro, ecoa na vazante lameira do brejo e dá para ouvir o sapo-fole, o sapo-ferreiro e o sapo-cachorro, como um canto de acauã de madrugada, para marcar o tempo e chamar a chuva. Esse é um dos cenários que envolvem uma roça sertaneja no Poema do Milho, de Cora Coralina. Se for uma plantação no município de Pal...