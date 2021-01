Cidades Nova cepa do coronavírus já é comunitária no Brasil, diz superintendente do HC de Goiânia José Garcia explicou que essa variante já foi detectada em São Paulo e no Rio de Janeiro

Atualizada às 13h48. A nova cepa do coronavírus (Sars-CoV-2) já estaria em atividade comunitária em todas as sociedades e, provavelmente, em todos os estados brasileiros. A informação foi divulgada, no fim da manhã desta quinta-feira (21), pelo superintendente do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG), José Garcia Neto, durante coletiva sob...