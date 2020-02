Cidades Nova Catedral Metropolitana de Goiânia não tem data para sair do papel Cúria Metropolitana adiou a construção do futuro santuário diante do alto orçamento. Lançado há quase 12 anos, projeto prevê a acomodação para 5 mil pessoas sentadas

Quase 12 anos após o lançamento da pedra fundamental da nova Catedral Metropolitana de Goiânia, a obra não foi iniciada e segue sem data para sair do papel. Sonho antigo da Cúria Arquidiocesana, os estudos para a construção do santuário foram iniciados no início de 2000 com o objetivo de substituir o templo do Centro da capital, que completou 82 anos em 2019 e nasceu p...