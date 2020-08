Cidades Nova Basílica em Trindade custa 5 vezes mais que Hugol Orçamento para Santuário está em R$ 1,4 bilhão, ou seja, R$ 9.589 por m²

Atualizada às 20h39 O padre Robson de Oliveira, fundador da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), afirmou em entrevista ao Fantástico (Rede Globo) de domingo (23), que as obras para a construção da nova Basílica de Trindade, iniciadas em 2012, devem chegar a R$ 1,4 bilhão. O valor coloca a construção com um valor muito acima do de outras de grande porte pelo P...