Nova área de desmatamento é flagrada pela Semad em Cavalcante Parte da área de vegetação nativa do Cerrado suprimida estava dentro de uma Área de Proteção Ambiental

Mais uma grande área de desmatamento foi flagrada na sexta-feira (26) pela Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) em uma propriedade rural do município de Cavalcante, no noroeste de Goiás. Através da Operação Presença que contou com o apoio do Grupo Tático 3 (GT3) e das polícias Civil e Militar, o fazendeiro foi multado em R$ 2,124 milhões. F...