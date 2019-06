Cidades Nova área é aberta para acolher feirantes sem espaço na Praça do Trabalhador, em Goiânia Bancas que não couberem em local provisório serão remanejadas para a Viela da Rua 44. Último fim de semana foi de problemas

Uma nova configuração dada à distribuição de algumas quadras da Feira Hippie buscará resolver parte dos problemas presentes no último fim de semana, o primeiro de funcionamento no local provisório. Feirantes que se queixaram sobre a localização designada para suas quadras, alegando falta de espaço para comportar todas as bancas, poderão ser remanejados para a Viela da...