Cidades Notas médias do Enem 2019 caem em todas as provas objetivas; veja como usar a nota As médias gerais foram de nota 523,1 para matemática e suas tecnologias; 520,9 para linguagens, códigos e suas tecnologias; 508 para ciências humanas e suas tecnologias; e 477,8 para ciências da natureza e suas tecnologias

A nota média dos 3,9 milhões de candidatos que fizeram as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2019 caiu nos 4 exames objetivos, na comparação com a edição de 2018. Os dados foram divulgados nesta 6ª feira (17.jan.2020) pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) –órgão vinculado ao Ministério da Educação. As médias...