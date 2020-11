Cidades Nota técnica orienta retomada de aulas presenciais e eventos sociais em Goiás SES-GO informou que flexibilização é possível por conta da redução de mortes por Covid-19 em Goiás e pela manutenção das taxas de ocupação de leitos em UTI menores que 75% por quatro semanas epidemiológicas consecutivas

Todas as escolas estão liberadas para retomarem as aulas em Goiás, seguindo as regras e protocolos de biossegurança. Entre as limitações, atender presencialmente apenas 30% da capacidade. As aulas não podem ser obrigatórias e as unidades terão que manter aulas virtuais para os alunos cujos pais ou eles mesmos não se sentirem confortáveis para retomada. As regras par...