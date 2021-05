Cidades Nossa Senhora de Fátima em tamanho natural será inaugurada nesta quinta-feira Padroeira do Colégio Agostiniano é retratada em escultura instalada na área externa. Diretor da escola diz que intenção é transmitir fé

A imagem em tamanho natural, com 1,65m, sem contar a coroa de Nossa Senhora de Fátima, padroeira do Colégio Agostiniano, foi instalada na área externa da instituição de ensino. A inauguração está marcada para esta quinta-feira (13), dia em que os católicos relembram a primeira aparição da santa às três crianças em Fátima, em Portugal. Diretor geral do colégio, padre ...