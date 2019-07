Cidades Nos EUA, Damares diz que governo está preocupado com perseguição de cristãos Ela fez discurso de quatro minutos durante encontro sobre avanço da liberdade religiosa

Em Washington, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, disse que o governo brasileiro está "particularmente apreensivo" com a perseguição contra cristãos em diferentes partes do mundo. "Não dá mais para admitir a perseguição e morte de tantos cristãos no mundo", disse a ministra, em discurso de quatro minutos durante encontro sobre avanço da l...