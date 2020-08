Cidades Norma da Polícia Federal reduz burocracia para porte de armas Validade do registro foi ampliada para 10 anos

A Polícia Federal (PF) publicou novo ato normativo para diminuir a burocracia para obtenção do porte e posse de armas de fogo. Segundo a corporação, a instrução normativa formaliza as regras do decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que permitiu ao cidadão a compra de até quatro armas. Agora, o processo de aquisição, registro e porte de armas ...