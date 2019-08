Cidades Noivos que morreram em queda de parapente devem ser sepultados nesta quinta-feira em Caldas Novas Casal morreu após o parapente em que estava cair em uma mata próxima às margens do quilômetro 186 da GO-309, do município

Os corpos de Marley Henrique de Sousa Rego, de 34 anos, e da noiva Vitória Caroline Gonçalves, de 21, devem ser enterrados na mesma sepultura, na manhã desta quinta-feira (15), no Cemitério Municipal Jesus de Nazaré, em Caldas Novas, na região Sul de Goiás. O casal morreu após o parapente em que estava cair em uma mata próxima às margens do quilômetro 186 da GO-309, do município. O casal iria se casar nesta quarta...