Sonhos adiados. A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) tem causado uma série de mudanças. Os planos para aqueles que pretendiam subir ao altar neste semestre estão sendo cancelados ou ao menos adiados. É o caso da fisioterapeuta Marcela Guimarães de Almeida Magalhães, de 28 anos, e do seu noivo, o administrador Bruno Graciano Rodrigues, de 36, que iriam se casar no dia 25 de abril deste ano.

Com 80% dos convites já entregues e todos fornecedores contratados o sonho do casal teve que ser deixado para depois. Rodrigues conta que a decisão partiu da noiva, isso após o anúncio de três casos de pessoas infectadas pela doença em Goiás. Em um primeiro momento, ele relata que preferia esperar mais dias para averiguar se chegaria a uma situação pior. “Chegou ao ponto afinal e fui obrigado a concordar, então remarcamos a data”, afirma. A festa seria em uma chácara de Bela Vista de Goiás, com 150 convidados.

Agora, o grande dia está previsto para daqui seis meses. “Até lá tudo deve ter passado. Preferimos não arriscar, e todos fornecedores concordaram e nos incentivaram a remarcar. Os convidados também respiraram aliviados”, destaca Marcela. “O sonho tem que ser vivido de forma tranquila. Eu tive essa decisão com muita tranquilidade também, porque final, como é que iriamos comemorar um casamento sem ter abraço com quem amamos? Sou da área da saúde e vi como estava a situação. Não era possível. Esta é a medida mais prudente agora”, conclui.

Ansiedade

Quem já não recebeu a mudança com tanta tranquilidade é a estudante de pedagogia, Leiana krisly Azevedo da Silva, de 20 anos. Ela e o noivo, agente de mapeamento Gabriel Sacramento de Queiroz, de 23, estavam com tudo pronto para entrar no altar no próximo dia 28 deste mês. “Ao ver o primeiro decreto do Governo remarquei o casamento para o dia 4 de abril. Depois com o novo decreto em Aparecida de Goiânia tivemos que mudar novamente”, diz.

Agora, a previsão do casamento é para 14 de junho. A estudante conta que esta foi à data mais próxima que o casal conseguiu com todos os fornecedores. Os dois que namoram há quase dois anos aguardam para morar juntos há poucos dias. “Foi mais de um ano de planejamento. Não queríamos deixar muito para frente e sim o mais rápido possível”, relata.

“Se fosse com mais tempo acho que talvez lidasse melhor, mas já estava tudo arrumado e eu só vendo os últimos detalhes. Ter que reagendar mais de uma vez, avisar todos convidados e com o conflito de informações tudo isso gerou uma grande frustração”, lamenta.

Ao todo, 200 pessoas haviam conformado presença no evento. Ela conta que alguns parentes já haviam a questionado se mudaria a data da cerimônia. Se precisar mudar novamente, ela afirma que fará. No entanto, torce para que o melhor aconteça. “Meu noivo também achou ruim, mas entendemos a situação”, frisa.

Enquanto todos convidados continuavam firmes afirmando que apareceriam no casamento de Leiana e Gabriel, no caso dos convidados da advogada Danúbia Ritielly Novais Borges, de 34 anos, a situação foi um pouco diferente. Ao avisar que iria adiar o casamento alguns parentes e amigos relataram que não pretendiam comparecer, já outros estavam com vergonha de questionar se o casal mudaria a data.

Segundo a advogada, ela levou com naturalidade a reação. A maioria dos convidados é de fora de Goiânia e conta que logo percebeu que não seria possível realizar o sonho neste momento. A festa foi montada para 250 convidados. Muitos deles viriam do interior de Goiás, já outros do Rio Grande do Sul e São Paulo.

“Com o primeiro decreto do Estado já ficamos com medo e sabíamos que iria aumentar o número de casos”, lembra. “Não íamos coloca-los em risco. Esperamos então cinco dias para averiguar como as coisas caminhavam, mas no início da semana mudamos do dia 25 deste mês para 17 de outubro”, acrescenta.

Ela e o noivo, o professor Elis Soares Narciso, de 37, haviam solicitado aos fornecedores uma data que pudessem após julho. Este foi o único pedido. “Se dissessem que só havia ano que vem também estaria tudo bem para nós, mas já que deu certo com todos este ano preferimos esta escolha até mesmo para não sofrer com possíveis reajustes nos orçamentos”, diz. Como o casal está há sete anos juntos, e moram já no mesmo local, a advogada acredita que por isso levaram com mais tranquilidade a mudança.

Poucas vagas no segundo semestre

Enquanto os noivos se organizam para as novas datas, a empresária Lorena Veloso Martins Rodrigues, idealizadora dos grupos de noivas Realizando Noivas, que possui atualmente mais de 20 mil seguidores no Instagram, conta que tem lidado diariamente com o intuito de ajudar na mudança. “Na média acompanho cerca de 30 casamentos por mês, agora foi para zero”, aponta.

“Incentivamos o adiamento e não cancelamento para não prejudicar tanto fornecedores, quanto noivas. Estou tentando tranquilizar e focando em trocar informações uma com as outras de experiência do dia a dia e dando apoio”, relata. No entanto, nesta semana ela conta que já houve um cancelamento em Goiânia.

“Não é fácil aceitar que precisa adiar o grande dia, que foi sonhado e preparado com tantos detalhes, mas pelo bem comum, todas estão deixando o sonho em um cantinho e preferindo cuidar de todos que amam”, afirma. Lorena, que cuida ainda de quatro grupos de noivas pelo Whatsapp, relata que nem todas conseguirão para o próximo semestre remarcar as cerimônias, isso porque, já há poucas vagas. Para quem deseja casar ainda neste ano, a dica da empresária é tentar remarcar para dias menos concorridos, como sextas-feiras e domingo.