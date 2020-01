Cidades “Noiva cobiçada”no meio político

A representatividade do Hospital São Pedro de Alcântara ultrapassa a área da saúde. A localização estratégica do prédio histórico o torna visível para quem vive ou visita a cidade de Goiás. É um dos patrimônios da arquitetura colonial de Vila Boa. Imagens do hospital estão em capas de livros diversos, como Saúde e Doenças em Goiás - A Medicina Possível, de Lena Castelo...