Cidades Noiva é multada por dirigir bêbada voltando do próprio casamento, em Anápolis A mulher não foi presa porque seu teor alcoólico foi de 0,26 mg, valor abaixo da tolerância criminal, que é de 0,33 mg

Uma noiva, ainda com vestido de festa, foi multada após ser flagrada dirigindo embriagada, em Anápolis. Ela estava ao lado do marido, que dormia no banco do passageiro, e, segundo a polícia, também estava bêbado. O casal saiu do casamento e voltava para casa, quando foram surpreendidos por uma blitz. Conforme informou o G1, a mulher não foi presa porque seu teor a...