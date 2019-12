Cidades “Noite feliz” dentro do ônibus Passageiros que vão passar a noite viajando para encontrar amigos e familiares contam suas histórias com um misto de ansiedade e de alegria

Cerca de 1,8 milhão de pessoas deverão circular pelo Terminal Rodoviário de Goiânia neste mês de dezembro, entre viajantes, acompanhantes e pessoas que buscam as lojas do shopping que funciona no local. Somente na segunda-feira (23), a estimativa é de que 30 mil pessoas tenham passado pelo terminal. Em meio a idas e vindas, há aqueles que embarcaram ontem (24) e seguiram v...