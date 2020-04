Uma mulher de 29 anos que estava internada no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari (zona norte do Rio), morreu no sábado, 4, de covid-19. Ela estava grávida e, diante do agravamento do estado de saúde, no dia 25, os médicos decidiram fazer uma cesariana.



O bebê nasceu prematuramente e está internado numa Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal, sem características de ter contraído o novo coronavírus.



A gestante procurou o Hospital-Maternidade Fernando Magalhães, em São Cristóvão (zona central da capital fluminense), no dia 23, com insuficiência respiratória grave.



Depois de dois dias, diante do estado da paciente, os médicos decidiram fazer o parto cesariano de forma prematura, na 32.ª semana de gestação, para tentar salvar a vida da mãe e evitar o comprometimento do feto.



O bebê nasceu e foi imediatamente internado na UTI neonatal do hospital, onde permanece.



No dia 27, ela foi transferida para o Ronaldo Gazolla e ficou constatado que estava infectada pelo coronavírus.



O caso de contaminação é um dos 1.068 registrados na capital, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).



A morte será computada na atualização a ser realizada no fim da tarde desta segunda-feira. Até o domingo, 5, a cidade teve 42 mortes pelo sars-cov-2.