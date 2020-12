Cidades No primeiro ano de Bolsonaro, IDH avança lentamente, e Brasil perde posições Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento divulga índice de 2019 e aponta marcante desigualdade de gênero e de renda

O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) no Brasil em 2019, o primeiro ano do governo Jair Bolsonaro (sem partido), teve um leve aumento. Porém, o resultado é insuficiente para promover um avanço do país no ranking global. Pelo contrário: o Brasil perdeu cinco posições em um ano, saindo de 79ª colocação para 84ª entre 189 nações avaliadas. Compõem o índice a ...