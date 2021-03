Cidades “No pior momento, temos pior adesão da população", afirma Flúvia Amorim sobre pandemia em Goiás Titular da Vigilância em Saúde avalia que adesão ao distanciamento social foi menor que o esperado

Mesmo com fila na UTI e número alto de óbitos é aconselhável acabar com medidas restritivas? Na verdade, a proposta não é acabar com as medidas. É abrir com restrições. Algo parecido com o que teve ano passado. Agora, mesmo com decreto, a gente viu que teve redução de pessoas, mas nada comparado com o que teve em março do ano passado. Falo não só o que os ...