Cidades No País, relatos de salas cheias e impedimentos Estudantes relatam que foram impedidos em alguns Estados de fazer a prova porque o local previsto para o exame estava lotado. Inep não se manifesta

Candidatos foram impedidos de fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (17) por lotação das salas de prova. Em diversos estados do país, os estudantes relatam que foram barrados pelos fiscais de prova com a justificativa de que as salas já tinham atingido a capacidade máxima de participantes.A distribuição dos candidatos por sala é de responsabilidade do ...