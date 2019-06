Cidades No País, há 4% de propriedades em desacordo

O levantamento do Observatório do Código Florestal engloba 3.551.286 imóveis no País. Eles somam uma área de 364.160.711 ha. Foi apurado que 147.906 propriedades (4%) são responsáveis por 20% da área total de imóveis analisada (73,23 milhões de ha). Neste grupo, o acúmulo de déficit de vegetação nativa é de 9.044.122 (ha). Em síntese, 96% dos imóveis e 80% da área ocupada ...