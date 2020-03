Não se fala em outra coisa, seja na tv, rádio ou jornal. O novo coronavírus (Covid-19) alterou a rotina de toda a população e pequenos gestos são alento para o tempo de incerteza e de medo. Atitudes como a de se oferecer para ajudar com as compras e reforçar o isolamento, especialmente de idosos, foi uma das ideias que viralizou nos últimos dias. Mas também tem quem se disponha a sair de casa e ensinar as pessoas a lavarem as mãos ou até gravar contação de histórias para que os pequenos tenham seu momento lúdico garantido durante a quarentena.

A reportagem conversou com pessoas que estão se oferecendo para ajudar. Uma das entrevistadas, Kamilla Nunes Sousa, de 29 anos, veio de Minas Gerais para Goiânia há dois anos e trabalha como auxiliar de limpeza. “Eu trabalhei em hospitais e clínicas e aprendi a fazer a limpeza adequada. O que tenho feito aqui no meu condomínio é visitar os idosos que dispensaram as diaristas para ajudar no que eu posso. Eu faço a desinfecção com produtos adequados e eles ficam muito satisfeitos, dá pra ver a alegria deles e isso me deixa feliz.”

Para conter o avanço do vírus, os cuidados precisam ser redobrados e a recomendação de isolamento social deve ser respeitada. As medidas governamentais estão cada dia mais rigorosas e é importante que os moradores estejam atentos às regras. Estas são algumas formas de praticar boas ações e cuidados com vizinhos que não podem sair de casa, seja por apresentarem com sintomas de gripe ou por estarem em grupos de risco, outros somente por precaução. No meio deste caos, exemplos de empatia e solidariedade chamam a atenção. Confira três destas histórias.

Voluntário agrega sabão às cestas entregues para famílias carentes

Leonardo Borges Alves é bancário aposentado e faz parte do grupo vicentino São Germano de França. Com este grupo, ligado à Paróquia São José, no Setor Sul, ele realiza arrecadação de alimentos que são entregues mensalmente para famílias de uma comunidade carente em Senador Canedo, região metropolitana de Goiânia. Desta vez, além da comida, o grupo vai levar, também, sabão outros produtos de higiene.

Além de entregar os produtos, as equipes vão ensinar as pessoas como lavar as mãos adequadamente. “Não conseguimos comprar o álcool em gel para mandar nas cestas, mas vamos lá para ensinar a lavar as mãos da maneira certa e reafirmar que isso é tão eficiente quanto o álcool em gel. Que é possível e importante que estes hábitos sejam mantidos sempre, mas principalmente neste momento de disseminação deste novo vírus”, explica.

Leonardo conta que esta comunidade que será beneficiada possui muitas crianças e que, por isso, entendem que é importante reforçar a importância da limpeza. “Sempre fazemos um encontro, uma atividade em grupo, mas desta vez vai ser diferente. Será individual e sem contato. Vamos levar o alimento e fazer nossa parte no combate à disseminação desta doença.” Sobre a continuidade da entrega dos alimentos, ele diz que é necessária. “A fome não espera. Ainda mais nesta época em que muitas empresas estão fechando, trabalhadores sendo dispensados, até os informais não estão conseguindo trabalhar, muita gente pode passar fome. Vamos fazer nosso trabalho, mas focados na prevenção. Vamos ensinar e fazer o que é necessário para não disseminar o vírus.”



Analista atende aos chamados de vizinhos para compras

Depois de ver que jovens viralizaram na internet oferecendo ajuda para outras pessoas de suas comunidades, a analista financeira Andreia Ceretta sentiu vontade de fazer o mesmo. Moradora de um condomínio no Setor Bueno, em Goiânia, ela fez um cartaz escrito à mão e colocou no mural de recados do prédio. “Muita gente tem feito isso e é uma ação tão simples, fácil.”

No papel ela se oferece para fazer compras ou qualquer outra coisa que possa ajudar, especialmente aos mais velhos. “A gente sabe que este vírus é mais severo para pessoas mais velhas, por isso, no caso deles o isolamento é ainda mais importante.” Andreia está trabalhando em casa e disse que já recebeu dois chamados. “Eu fiquei feliz em ajudar.

Nos dois casos foram pedidos para buscar medicamentos, mas o mais legal disso tudo foi que outras pessoas também se ofereceram e também colocaram seus nomes à disposição. É uma corrente muito linda para ajudar ao máximo neste momento”, ressalta. A analista financeira diz que mora com duas colegas e que elas aprovaram a ideia. “A gente sai só em casos necessários e fazemos a higienização quando retornamos. Porque não podemos sair do isolamento por qualquer motivo”, diz.

Perfil oferece histórias para pais e filhos

Desde a última sexta-feira (20), um grupo com 144 pessoas iniciou uma mobilização na internet pela comemoração do dia do contador de histórias. Um evento estava marcado para realizar destaque pela data, mas por conta da necessidade de isolamento social, a ideia foi levar esta festa para as redes sociais. Desde então, os contadores de histórias vêm postando vídeos com as apresentações.

A goiana docente aposentada da Universidade Federal de Goiás (UFG) Edvânia Braz Teixeira Rodrigues atua como professora voluntária na instituição e coordena o Grupo Gwaya Contadores de Histórias UFG. Ela é uma das pessoas que se ofereceram para gravar vídeos para postagem na internet. “Queremos dar aos pais condição de ter um tempo com seus filhos contemplando algum tipo de arte. Têm muitos pais que não sabem ou acham que não sabem contar histórias. Estamos oferecendo estes momentos que podem ser inspiração e servir para um momento lúdico com a família.”

A professora reforça que este movimento na internet pode ajudar no período da quarentena. “Quem quiser acompanhar pode entrar no perfil do Instagram História de Todos os Cantos. Vai ter muita coisa legal, muita história interessante, com muito sotaque diferente. Com certeza serão bons momentos que os pais, tios, primos poderão passar juntos.” Edvânia ressalta que este grupo é formado por muitas pessoas que estão dispostas a doarem um pouquinho de si e do tempo que têm para colaborar para dias mais alegres durante este isolamento compulsório.