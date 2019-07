Cidades No Dia Mundial de Combate às Hepatites, testes gratuitos serão disponibilizados em Goiânia A ação será realizada no Estádio Serra Dourada, das 14h às 20 horas, no dia 28 de julho

No próximo dia 28 de julho, Dia Mundial de Combate às Hepatites, uma campanha disponibilizará teste gratuitos com triagem, atendimento médico, orientação e acompanhamento para tratamento das Hepatites B e C, em Goiânia. A ação, que é iniciativa da Sociedade Brasileira de Hepatologia, com apoio da Gilead Sciences, será realizada no Estádio Serra Dourada, das 14h à...