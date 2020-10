Cidades No Dia do Médico, profissionais contam sobre lições da pandemia Protagonistas no salvamento de milhares de vidas, médicos pedem que classe seja mais valorizada pela gestão pública. Goiás já perdeu 20 profissionais da área para a Covid-19

Em meio à pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2), que já vitimou mais de 5 mil pessoas em Goiás, comemora-se o Dia do Médico neste domingo (18). Eles, junto com outros profissionais da saúde, são protagonistas no tratamento de milhares de pessoas que foram acometidas pela doença no Estado. O POPULAR conversou com alguns desses profissionais que acreditam que a Covid-19 t...