No dia de seu aniversário, homem é morto a facadas por enteado

Na madrugada deste sábado (7), Cleuton Moreira Pires, de 42 anos, foi morto a facadas pelo enteado, no dia de seu aniversário, na Rua Moisés Santana, no Jardim Balneário Meia Ponte, em Goiânia. De acordo com a Polícia Civil, o padrasto estaria agredindo a ex-companheira, quando o suspeito, que é filho da mulher, viu a situação e deu dois golpes de faca na região do t...