Cidades No dia de Natal, recém-nascido é encontrado abandonado em caixa de papelão em Goiânia Uma mulher, lactante, encontrou o bebê e amamentou ele. Ela acionou o Corpo de Bombeiros, que encaminhou o menino para o Hospital Materno Infantil

Neste 25 de dezembro, Natal, um menino recém-nascido, ainda com cordão umbilical, foi encontrado abandonado dentro de uma caixa de papelão e chorando muito, no Jardim Nova Esperança, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), o bebê deve ter sido deixado no local ainda durante a madrugada. Uma mulher de 33 anos, lactante, encontrou a criança na Rua Sã...