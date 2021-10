Cidades No Dia das Crianças, motorista é flagrada transportando menores em situação de risco As crianças viajavam em uma caminhonete que seguia no sentido Itumbiara para Rio Verde. A de três meses viajava sem estar afivelada à cadeirinha, e a de seis anos, sem o acento de elevação

Nesta terça-feira, feriado de 12 de outubro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou duas crianças de três meses e seis anos de idade sendo transportadas em situação de risco, na BR-452, em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás. A condutora do veículo não possui habilitação. Segundo a corporação, as crianças viajavam em uma caminhonete que seguia no sentido Itumbi...