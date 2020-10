Cidades No cerrado, mais de 3.000 imóveis estão sobrepostos a unidades de conservação, diz ONG As UCs com maior sobreposição são o Parque Nacional de Brasília e a Estação Ecológica de Uruçuí-Una

Enquanto a Amazônia e o Pantanal queimam, no cerrado, o principal ponto de pressão sobre áreas protegidas são as propriedades privadas, aponta relatório WWF-Brasil. Atualmente, 3.344 propriedades estão sobrepostas a UCs (Unidades de Conservação) de proteção integral, nas quais não são permitidas quaisquer tipos de atividades. As UCs com maior sobreposição são o ...