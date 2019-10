Os bombeiros localizaram na manhã desta sexta-feira, 4, mais um corpo na área atingida pela lama da barragem da mineradora Vale que se rompeu em 25 de janeiro, em Brumadinho, Minas Gerais. As buscas na região entraram nesta sexta em seu 253° dia. É o segundo corpo encontrado em cinco dias. O outro havia sido encontrado no domingo, 29.



Conforme informações dos bombeiros, "o corpo está íntegro (não segmentado, ou seja, com todos os membros), motivo pelo qual é provável que ocorra uma nova identificação de vítima. Não é possível dizer, pela decomposição do corpo, se a vítima é masculina ou feminina".



A contabilização como vítima da tragédia só é feita depois da identificação da vítima.



Até o momento há a confirmação de 250 mortos no rompimento da barragem em Brumadinho. Outras 20 estão desaparecidas.



A área de localização, chamada Remanso 4, é a mesma em que estava o corpo localizado no domingo.



Ainda segundo os bombeiros, pela análise da inteligência, o corpo encontrado nesta sexta-feira percorreu aproximadamente 4,5 quilômetros de distância do ponto inicial onde estava, e foi localizado a um metro e meio de profundidade.



A Polícia Civil foi acionada para iniciar os trabalhos de identificação.