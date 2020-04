Um dia após a Prefeitura de Goiânia publicar um novo decreto, onde definiu um escalonamento com cinco horários diferentes para a abertura do comércio, indústrias e serviços em Goiânia, os usuários do transporte coletivo enfrentaram na manhã desta quarta-feira (29) filas e aglomerações nos terminais e pontos de embarque e desembarque. A medida é uma ação para evitar a proliferação do novo coronavírus (Covid-19).

No Terminal Praça A, em Campinas, usurários se recusaram a descer de um veículo e tentaram seguir a viagem em pé. Eles reclamaram que a demora prejudicava a entrada no trabalho. Um policial militar, que estava no local precisou ir conversar com os passageiros e o motorista do ônibus chegou a desligar o veículo, aguardando a saída dos trabalhadores.

Em outras plataformas do mesmo terminal outros usuários aguardavam em filas, mas quando os veículos chegavam se aglomeravam nas portas na tentativa de entrar. No entanto, os ônibus só podem rodar com todos os ocupantes sentados e com isso muitos não conseguiam embarcar e ficavam esperando outro ônibus.

Na tarde desta terça-feira (28), o prefeito da capital, Iris Rezende, assinou além do decreto do escalonamento, outro documento onde instituiu uma Central de Fiscalização Covid-19. Nesta central, os auditores fiscais passam a ter poder de punir estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços, além de atividades e eventos em locais públicos e privados. Locais que estiverem em funcionamento sem a permissão terão de ser fechados imediatamente, sob risco de punição de multa e interdição.

Até então, a fiscalização da Prefeitura quanto ao cumprimento dos decretos estaduais e municipais relativos à Covid-19 era orientativa e agora, de acordo com o decreto, se torna mais rígida.

Veja como ficaram os horários do escalonamento

Entre 5h e 6h

• Postos de combustíveis

• Panificadoras

• Limpeza urbana e coleta de lixo

Entre 6h e 7h

• Área da saúde, como serviços ambulatoriais em hospitais, clínicas e laboratoriais

• Indústrias alimentícia, farmacêutica e medicamentos

• Construção civil

• Supermercados e mercados

Entre 7h e 8h

• Empregados domésticos e diaristas

• Vigilantes, zeladores e porteiros

• Farmácias e drogarias

• Oficinas mecânicas e borracharias

Entre 8h e 9h

• Lojas de produtos agropecuários e veterinários

• Hospitais e clínicas veterinárias

• Lotéricas

Entre 9h e 10h

• Bancos

• Concessionárias de veículos

• Barbearias e salões de beleza