Vida Urbana “Ninguém sai chutando porta a esmo”, diz titular da SSP Secretário de Segurança Pública fala sobre aumento de casos de morte em ações registradas como confronto contra a Polícia Militar

Observando dados desde 2011, o ano passado foi o com maior número de mortes em confronto com a PM em Goiás. O número deste ano, de janeiro e fevereiro, já é 39% maior que o mesmo período do ano passado. O que gera esse aumento expressivo e constante de mortes em ações da PM?O aumento da periculosidade dos criminosos, o aumento do poderio bélico deles. É só ver a quantidade de fuzis, pi...