Vida Urbana “Ninguém sabia que a mãe era a culpada, nem mesmo o padrasto”, diz delegado sobre caso Emanuelly De acordo com a Polícia Civil, a mãe teria batido a cabeça da criança na parede pelo menos 6 vezes

A investigação da morte da bebê Emanuelly, de 1 ano, ocorrida em Santa Rita do Araguaia, Região Sudoeste do Estado, teve uma reviravolta. De acordo com o delegado da Polícia Civil (PC), Marcos Rogério Guerini, a mãe confessou a autoria do crime que, até então, era atribuído ao padrasto da vítima. Segundo Guerini, o homem confessou o feito por achar que a mulher estava grá...