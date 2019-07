Cidades Nilson Ferreira, assassino de Cadu, é morto a tiros em Aparecida de Goiânia Com extensa ficha criminal, Nilson ganhou notoriedade por ter matado Carlos Eduardo Sundfeld Nunes, que por sua vez foi o autor do homicídio do cartunista Glauco e do filho dele, Raoni Vilas Boas

Foi encontrado morto, no fim da manhã desta segunda-feira (22), Nilson Ferreira de Almeida, de 51 anos. Ele tinha uma extensa ficha criminal e ganhou notoriedade pelo assassinato de Carlos Eduardo Sundfeld Nunes, o Cadu, ocorrido em 4 de abril de 2016, que por sua vez foi o autor do homicídio do cartunista Glauco e do filho dele, Raoni Vilas Boas, em 2014. Segundo ...