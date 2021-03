Cidades Nigeriano morre atropelado na BR-040, em Valparaíso de Goiás Homem atravessa a pista quando foi atingido por um carro

Um nigeriano de 63 anos morreu em acidente nesta terça-feira (30) no quilômetro 1, na BR-040, em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem estava atravessando a pista quando foi atropelado por um carro, conduzido por um homem de 33 anos. A vítima morreu no local. O condutor do veículo foi submetido ao tes...